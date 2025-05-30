Survivor eleme adayı kim? 30 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti?
Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor. Eleme düellosunda finale kalan iki yarışmacıdan biri hayallerine veda edecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim eleme adayını seçerken bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde eleme potasına gidecek üçüncü eleme adayını belirleyecek. En son Batuhan ikinci eleme adayını Aycan olarak seçmişti. Peki 30 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti?
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Survivor All Star 2025 maratonu kaldığı yerden devam ediyor. Survivor 30 Mayıs Cuma günü tarihli yeni bölümde 3.bireysel dokunulmazlık oyunu ile ekrana geliyor. İkinci bireysel dokunulmazlığı Batuhan kazanmıştı. Haftanın ilk eleme adayı Sevgi olurken ikinci eleme adayı Aycan olmuştu. Bugün üçüncü eleme adayı belli oluyor. Peki Survivor’da eleme adayı kim? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor’da eleme adayı ve son bölümde yaşananlar...
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SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU, 3.BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 30 Mayıs Cuma günü eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrası belli olacak. Haftanın ilk eleme adayı Adem'in seçimiyle Sevgi olarak belirlenmişti. İkinci eleme adayı ise Batuhan'ın seçimiyle Aycan olmuştu. 3. eleme adayı bugün yayımlanacak bölüm ile belli olacak.
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SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor Türkiye 2025 All Star, 29 Mayıs’ta ekrana gelen bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Sema'nın elendiği son bölümden sonra bireysel dokunulmazlık oyunlarına geçildi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Batuhan oldu.
Haftanın ilk eleme adayı Adem tarafından Sevgi olarak belirlenmişti. 29 Mayıs'ta gerçekleşen mücadelenin birincisi olan Batuhan ikinci eleme adayını Aycan olarak seçti.
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SURVİVOR’DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
23 Mayıs Survivor eleme düellosu finaline Dilşah-Ayşe mücadelesi damga vurmuştu. Zorlu mücadeleyi 5-0 skorla Ayşe kazanmıştı. Bu sonuca göre, Dilşah Survivor'da adaya veda ederek elenen yarışmacı oldu.