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        Haberler Bilgi Magazin SURVİVOR KİM ELENDİ? 23 Mayıs Survivor kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?

        Survivor'da veda düellosu! 23 Mayıs Survivor'da kim elendi?

        Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor'un yeni bölümünde haftanın eleme adayları, adada kalmak için zorlu parkurda kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Eleme düellosu finalini kaybeden yarışmacı, Survivor hayallerine ve adaya veda edecek. Peki, "Survivor'da kim elendi? 23 Mayıs Survivor eleme potasında kimler var?" İşte 23 Mayıs Cuma Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 19:20 Güncelleme: 23.05.2025 - 19:20
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        • 1

          Survivor'da veda düellosu... Survivor All Star'da Ayşe, Sevgi, Dilşah, Meryem eleme düellosunda karşı karşıya geliyor. Veda gecesinde eşleşmeler belli olurken, Survivor'da elenen yarışmacı eleme düellosu finalinin ardından netlik kazanacak. Peki, "Survivor kim elendi? 23 Mayıs Survivor kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte detaylar...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (22 MAYIS)

          Survivor dokunulmazlık oyununu All Star kazandı.

        • 3

          SURVİVOR ELEME OYUNUNDA KİMLER VARDI?

          Ayşe

          Sevgi

          Dilşah

          Meryem

        • 4

          SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

          Survivor'da düello eşleşmeleri belli oldu. Eleme gecesinde Ayşe Sevgi ile eşleşirken, Dilşah'ın rakibi Meryem oldu.

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Eleme düellosu finalini kalan iki yarışmacıdan biri adaya veda eden son isim olacak.

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