Survivor'da yeni haftada üçüncü dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi, Meryem haftanın ilk eleme adayı olurken ikinci aday ise Sevgi oldu. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 22 Mayıs 2025 Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...