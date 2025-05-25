Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Aycan ve Adem arasında aday olarak Aycan'ın gösterilmesi sonrasında gerilim artarken, ikinci eleme adayı sorgulanıyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 25 Mayıs Pazar 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...