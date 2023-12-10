Yeni format: Survivor'da takımlar netleşti!
Survivor All Star konseptiyle yeniden ekranlara gelecek. Geçtiğimiz günlerde kadroda yer alan isimleri açıklanan yarışmada takımlar belli oldu. Survivor 2024 takımlar ile ilgili detayları merak edenleri haberimizde derledik. İşte "Survivor 2024 takımlar belli oldu mu, mavi ve kırmızı takımlarında kimler var?" sorularının yanıtları ile merak edilenler...
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Survivor 2024 kadrosu netleşti. Acun Ilıcalı paylaşımlarıyla Survivor kadrosunda yer alan isimleri geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Pazar akşamı yayınlanan program ile takımlar belli oldu. Peki Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak, bu sene Survivor'da takımlar nasıl oluştu? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
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SURVİVOR 2024 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.
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SURVİVOR'DA YENİ FORMAT
Survivor All Star'da bu sene performans konuşacak. SMS'in olmadığı yeni sezonda performanslar sonucunda bir kişi şampiyon olacak.
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MAVİ TAKIM (KADINLAR)
Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
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KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)
Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
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MAVİ TAKIM (ERKEKLER)
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken
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KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya