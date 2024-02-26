Survivor'da Pınar ve Sema birbirine girdi! Survivor Sema ve Pınar diskalifiye mi oldu?
Survivor'da Pınar ve Sema kavgası bölüme damga vurdu. Eleme konseyinde Pınar'ın Sema'nın adının baş harfini yılan şeklinde çizmesi büyük bir soruna yol açtı. Suların bir türlü durulmadığı yarışmada iki yarışmacı daha birbirine girdi. Acil Durum Konseyi'nin ardından konuşan Acun Ilıcalı birtakım kararlar alındığını belirtti. Bu noktada gözler "Survivor Sema ve Pınar diskalifiye mi oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, Survivor Sema Aydemir ve Pınar Saka'nın akıbeti hakkında detaylar...
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Survivor 2024 All Star yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Hemen her gün bir olayın yaşandığı programda kavgalara bir yenisi eklendi. Son konseyde Pınar'ın Sema'nın ismini yazarken baş harfini yılan olarak çizmesi bir bir gerilime neden oldu. İkili arasında tansiyon yükselirken; olay şiddete döndü. Peki, Survivor Sema ve Pınar diskalifiye mi oldu? İşte, konuya ilişkin detaylar...
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SURVIVOR'DA SEMA VE PINAR'IN 'YILAN' KAVGASI!
Survivor'ın yeni bölümünde Pınar yatarken Sema'nın ayak ucunda onunla konuşuyor. Sema "Niye benden uzak durmuyorsun? İnsanlara hakaret edemezsin. O yılan dilini sokamazsın." derken; Pınar ise "İstediğim kişiyi istediğim şekilde yazarım." şeklinde cevap veriyor. İkili arasındaki gerilim Sema'ın Pınar'ın ayağına vurmasıyla yükseliyor. Sonrasında Pınar ayağa kalkarak Sema'yı itiyor ve kavga şiddetleniyor. Diğer yarışmacılar ise araya girerek kavgayı ayırmaya çalışıyor.
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ACİL DURUM KONSEYİ TOPLANDI
Acun Ilıcalı o gece kırmızı takımı 'Acil Durum Konsey'ine çağırıyor ve olaya ilişkin düşüncelerini soruyor. Bu esnada Sema ve Pınar'ın konseyde yer almaması dikkat çekiyor.
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SEDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Kavga sonrası dokunulmazlık oyunda Pınar ve Sema'nın olmayacağı Murat Ceylan tarafından açıklandı. Olayı öğrenen Seda ise gözyaşları içinde oyundan ayrılıyor.
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SURVİVOR SEMA ELENDİ Mİ, DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Yarışmanın ilerleyen dakikalarında da Sema ile konseyde yalnız konuşan Ilıcalı, "Bizim istemediğimiz şey yarışmacı kaybetmemek. Çok eleştiriye maruz kalan ekibiz. Ama hiçbir zaman taviz vermedik. Her şeyi doğru yaptık da demiyorum. Biz hata yapmadık demiyoruz. Konu şu; Baraka bölümünde senin fiziksel bir temasın var zaten. Sonrasında yatışır gibi oluyor. Ama yaşam alanındaki bölüm bizim için çok hassas. Yaşam alanında şiddet başka boyut oluyor. İkinci durumda saldırı oluyor." dedi.
Konunun oyunun getirdiği gerilimin yansıması olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü;
"Seni çok iyi anlıyorum ama bence sen de beni çok iyi anlıyorsun. Bizim dostluğumuzu Türkiye biliyor. Bir karar verilmesi gerekiyor. Bir değerlendirme yapmak gerekiyor ve bizim bu konudaki değerlendirmemizi sana söyleyeceğim. Arkadaşlarımızla konuyu değerlendirdik baya da uzun süren toplantı sonrasında.
Olayı defalarca seyredip diğer yarışmacılarla da konuyu konuştuk. Sonrasında da bir kanaate ulaştık. Değerlendirme sonucunda açıkcası çok emeğin olan bize de çok faydası olmuş bir yarışmacısın. Bunları çok iyi biliyoruz. Bizim için değerin çok yüksek. Sen bana göre örnek bir annesin. Fevri bir olaydan biryere varmak bence insanı yanlışa götürür. Ancak yaşanan bu olay yarışmanın çizgisinin çok dışına taştığı için bir karar vermek zorundayız. Bu karara göre Sema seni maalesef Survivor 2024'ten ayırmak zorundayız." dedi. Buna göre; Sema Aydemir Survivor'dan diskalifiye oldu.
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SURVİVOR PINAR DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Pınar Saka ise yarışamaya kaldığı yerden devam ediyor.
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