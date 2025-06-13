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        Haberler Bilgi Magazin SURVİVOR BÜYÜK ÖDÜLÜ | 2025 Survivor birinciye ne verilecek, ödül ne? Survivor All Star şampiyonu ne kadar kazanacak?

        Survivor ödülü 2025: Survivor All Star şampiyonu ne kadar kazanacak?

        Survivor 2025 All Star – Gönüllüler sezonunda sona gelindi. Aylar süren zorlu mücadelenin ardından Adem ve Batuhan finale adını yazdırdı. 13 Haziran 2025 Cuma günü İstanbul Beykoz'daki Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde düzenlenen büyük finalle Survivor şampiyonu belli oluyor. Gecenin sonunda sadece şampiyonluk kupası değil, büyük ödül de sahibini bulacak. İzleyicilerin merakla beklediği "Survivor birincisi ne kazanacak?" sorusu ise yanıtını bulmaya hazırlanıyor. Peki, Survivor büyük ödül ne kadar, birinciye ne verilecek? İşte Survivor final ödülü hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 18:32 Güncelleme: 14.06.2025 - 00:23
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        • 1

          Survivor'da final gecesi... Aylar süren mücadele, kıran kırana oyunlar ve hayatta kalma savaşının ardından finale sadece iki isim kaldı: Adem ve Batuhan. 13 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşen büyük finalde kazanan isim Survivor kupasını kaldırırken, gözler bir yandan da açıklanacak büyük ödülde olacak. Peki, bu sezonun şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte final heyecanıyla birlikte yanıtı merakla beklenen o detaylar...

        • 2

          SURVİVOR 2025 BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?

          Dominik Cumhuriyeti'nde aylar süren mücadelenin sonuna gelen Survivor'da, büyük final 13 Haziran Cuma günü yapılacak. Düelloda birinci olan bir isim Survivor 2025 All Star-Gönüllüler şampiyonu olacak. Survivor her yıl yarışmacılara verdiği büyük ödüllerle çok konuşuluyor.

        • 3

          Ancak 2025 sezonunun şampiyonluk ödülünün ne olduğuna ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Geçmiş yıllarda Survivor şampiyonlarına para ödülü verilmişti. 2023 yılında Şampiyon Nefise Karatay'a 1 milyon TL, geçtiğimiz yıl da şampiyon Ogeday Girişken'e 1 milyon TL ödül verildiği iddia edilmişti. Resmi bir açıklama ise gelmemişti.

        • 4

          2025 SURVİVOR FİNALİSTLERİ KİMLER?

          Cuma akşamı şampiyonun belli olacağı Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'de finale Adem ve Batuhan kaldı.

        • 5

          SURVİVOR'DA ŞAMPİYON KİM OLDU?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 6
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