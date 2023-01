Ne yaptıysam anın kıymetini bilerek, aldığım her nefese, sahip olduğum her şeye minnet duyarak yaşadım. Duygusalım son bi kaç gündür; size söz veriyorum güveninizi boşa çıkarmacağım. Kendimi her gün geliştirdiğim bilinmezlikte beni daha iyi tanıyacaksınız. Ait olduğum doğayla daha da bütünleşicem. Sizlerle daha derin bağlar kuracağız. Size söz tüm limitlerimi zorlayacağım; tatile değil hayatımın en büyük deneyimine gidiyorum. Kendinize iyi bakın! Sizi seviyorum. Özgür kız, özgür ruhunu Dominik’e taşımaya gidiyor."