Survivor bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman?
Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için gözler takımlar arası mücadeleye çevrilecek. Acun Ilıcalı konseyi toplayarak Batuhan Karacakaya'nın mavi takıma geldiğini açıklarken Batuhan ve Poyraz arasındaki tartışma dikkat çekti. Peki, Survivor bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
- 1
Survivor bugün TV8 yayın akışında yer almıyor. Bu kapsamda, "Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yarın dokunulmazlık oyunu için takımlar arası kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor neden yok? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
- 2
SURVİVOR BUGÜN NEDEN YOK?
Survivor yarışması cuma akşamları ekrana gelmiyor. TV8 yayın akışında Survivor'ın yayın saatinde Çarkıfelek'in ekrana geleceği bilgisi yer aldı.
SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?
Survivor All Star 2024 sezonu haftanın 6 günü ekrana geliyor. Survivor mücadelesi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri yayınlanıyor.
- 3
22 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Dora ve Mustafa Kemal eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi kazananı 5-0'lık skorla Mustafa Kemal oldu. Böylelikle Mustafa eleme potasından çıkmış oldu.
Hakan ve Bozok eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı düelloyu 5 - 2'lik skorla Bozok kazanarak adaylıktan adını sildirdi.
-
- 4
Eleme düellosunu kaybeden Hakan ve Dora karşı karşıya geldi.
Hakan ve Dora mücadelesini Hakan kazandı. Bu sonuca göre Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacısı Dora oldu.
- 5
22 ŞUBAT SURVIVOR'DA RONALDİNHO SÜRPRİZİ!
Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor.Ronaldinho ve Sercan bulunduğu takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, Survivor All Star'a Ilıcalı'nın düzenleyeceği ayak voleybolu için geldi ve yarışmacılara da kumda futbol heyecanı yaşatmıştı. Yayınlanan yeni bölümde ise kumda futbol ile karşı karşıya geldiler.
- 6
MAVİ TAKIM
Batuhan Karacakaya
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Furkan
-
- 7
KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
Mustafa Kemal