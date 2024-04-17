Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor All Star birleşme partisi ne zaman?
Survivor birleşme partisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Programda efsaneleşmiş eski yarışmacılardan oluşan All Star kadrosuyla devam eden yarışmada birleşme partisi haftasına girildi. Acun Ilıcalı, "Survivor birleşme partisi ne zaman?" sorusunun yanıtını konseyde açıkladı. İşte, konuya dair detaylar...
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Survivor 2024 All Star'da birleşme partisi için geri sayım başladı. Performans senesi ilan edilen yarışmada rekabet üst seviyelere ulaşmış durumda. Birleşme partisi öncesi son elemenin 17 Mart Çarşamba akşamı yapılacağı Survivor All Star'da tüm kadın yarışmacılar ise birleşmeyi garantiledi. Peki, 2024 Survivor birleşme partisi ne zaman? İşte, konuya dair bilgiler...
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SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?
Survivor 2024 All Star'da birleşme partisi ile ilgili detaylar belli oldu. Acun Ilıcalı, bayram haftasından önceki ada konseyinde birleşme partisinin 21 Nisan'da yapılacağını açıkladı.
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Ilıcalı, birleşme partisinde klasikleşen şarkı yarışmasının yapılacağının da bilgisini verdi. Ayrıca Aleyna ve Furkan'ın şarkıcılık yaptıkları için yarışma dışında kalacağını da belirtti. Partide Aleyna ve yarışmanın sunucusu Murat Ceylan'ın da sahne alacağını açıkladı. Ilıcalı, Türkiye'den sevilen bir şarkıcının da geleceğinin müjdesini yarışmacılara verdi.
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SURVIVOR'DA TAKIMLAR KARIŞACAK MI?
Yarışmada finale doğru yatışmacı sayılarının azalmasıyla takımlar birleşiyor ve bireysel oyunlar başlıyor. Ancak Acun Ilıcalı, bu sene Survivor All Star'da takımların karışacağı tarihi henüz açıklamadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimize eklenecek.