Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Survivor birleşme partisi ne zaman? 2024 Survivor All Star birleşme partisi sonrası takımlar nasıl olacak?

        Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor All Star birleşme partisi ne zaman?

        Survivor birleşme partisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Programda efsaneleşmiş eski yarışmacılardan oluşan All Star kadrosuyla devam eden yarışmada birleşme partisi haftasına girildi. Acun Ilıcalı, "Survivor birleşme partisi ne zaman?" sorusunun yanıtını konseyde açıkladı. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 15:13 Güncelleme: 17.04.2024 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Survivor 2024 All Star'da birleşme partisi için geri sayım başladı. Performans senesi ilan edilen yarışmada rekabet üst seviyelere ulaşmış durumda. Birleşme partisi öncesi son elemenin 17 Mart Çarşamba akşamı yapılacağı Survivor All Star'da tüm kadın yarışmacılar ise birleşmeyi garantiledi. Peki, 2024 Survivor birleşme partisi ne zaman? İşte, konuya dair bilgiler...

        • 2

          SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

          Survivor 2024 All Star'da birleşme partisi ile ilgili detaylar belli oldu. Acun Ilıcalı, bayram haftasından önceki ada konseyinde birleşme partisinin 21 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

        • 3

          Ilıcalı, birleşme partisinde klasikleşen şarkı yarışmasının yapılacağının da bilgisini verdi. Ayrıca Aleyna ve Furkan'ın şarkıcılık yaptıkları için yarışma dışında kalacağını da belirtti. Partide Aleyna ve yarışmanın sunucusu Murat Ceylan'ın da sahne alacağını açıkladı. Ilıcalı, Türkiye'den sevilen bir şarkıcının da geleceğinin müjdesini yarışmacılara verdi.

        • 4

          SURVIVOR'DA TAKIMLAR KARIŞACAK MI?

          Yarışmada finale doğru yatışmacı sayılarının azalmasıyla takımlar birleşiyor ve bireysel oyunlar başlıyor. Ancak Acun Ilıcalı, bu sene Survivor All Star'da takımların karışacağı tarihi henüz açıklamadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimize eklenecek.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        Habertürk Anasayfa