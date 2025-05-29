Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor'da sezonun ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Son olarak Sema'nın adaya veda etmesiyle Survivor'da bireysel mücadele dönemi başladı. batuhan ve Adem arasında tansiyon yükselirken düelloya kalacak ikinci isim merak ediliyor. Peki, 29 Mayıs Perşembe bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mayıs Perşembe Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...
- 1
Survivor'da ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediyor. Sema'nın elenmesi ile Aycan, Adem ve Hikmet cephesinde gerilim devam ediyor. Aynı zamanda düelloya katılacak yeni eleme adayı araştırılıyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 29 Mayıs Perşembe 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
- 2
SURVIVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (28 MAYIS)
Birinci bireysel dokunulmazlık oyununu Adem Kılıçcı kazandı.Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Adem Kılıçcı, ada konseyinde Sevgi İme’yi aday gösterdi.
- 3
SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNDA KİMLER VARDI?
Konseyde eleme adayı gösterilen isimler: Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Aycan ve Sema oldu.
-
- 4
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Adaya veda eden isim Sema Aydemir oldu.
- 5
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (26 MAYIS)
Üçüncü ve son dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
- 6
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (25 MAYIS)
İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler oldu.
-