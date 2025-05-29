Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Mayıs Perşembe Survivor eleme adayı kim oldu, düelloya kim gitti?

        Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da sezonun ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Son olarak Sema'nın adaya veda etmesiyle Survivor'da bireysel mücadele dönemi başladı. batuhan ve Adem arasında tansiyon yükselirken düelloya kalacak ikinci isim merak ediliyor. Peki, 29 Mayıs Perşembe bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mayıs Perşembe Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 18:34 Güncelleme: 29.05.2025 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Survivor'da ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediyor. Sema'nın elenmesi ile Aycan, Adem ve Hikmet cephesinde gerilim devam ediyor. Aynı zamanda düelloya katılacak yeni eleme adayı araştırılıyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 29 Mayıs Perşembe 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        • 2

          SURVIVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (28 MAYIS)

          Birinci bireysel dokunulmazlık oyununu Adem Kılıçcı kazandı.Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Adem Kılıçcı, ada konseyinde Sevgi İme’yi aday gösterdi.

        • 3

          SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNDA KİMLER VARDI?

          Konseyde eleme adayı gösterilen isimler: Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Aycan ve Sema oldu.

        • 4

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Adaya veda eden isim Sema Aydemir oldu.

        • 5

          SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (26 MAYIS)

          Üçüncü ve son dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        • 6

          SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (25 MAYIS)

          İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        Otomobile tüfekli saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
        Otomobile tüfekli saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Habertürk Anasayfa