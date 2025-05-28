Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor'da finale son günler... Sezonun ilk bireysel dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Son olarak Sema'nın adaya veda etmesiyle Survivor'da bireysel mücadele dönemi başladı. Peki, 28 Mayıs Çarşamba bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Mayıs Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...
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Survivor'da ilk bireysel dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Sema'nın elenmesi sonrasında Aycan, Adem ve Hikmet cephesinde gerilim artarken, yeni eleme adayı sorgulanıyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 28 Mayıs Çarşamba 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...
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SURVIVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (28 MAYIS)
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNDA KİMLER VARDI?
Konseyde eleme adayı gösterilen isimler: Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Aycan ve Sema oldu.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Adaya veda eden isim Sema Aydemir oldu.
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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (26 MAYIS)
Üçüncü ve son dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (25 MAYIS)
İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler oldu.
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