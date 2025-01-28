Survivor 2025 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Her bölümde izleyicileri şaşırtan gelişmelere sahne olan yarışmada bu kez Almeda ve Dilşah arasında yaşanan sert tartışma gündem oldu. Eleme öncesi patlak veren olay sonrası Acun Ilıcalı, adadaki tansiyonu düşürmek için acil konsey kararı aldı. Yarışmacıların geleceğini etkileyecek bu karar, merakla araştırılıyor. İşte merak edilenler...