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        Haberler Bilgi Magazin Survivor Almeda kimdir, diskalifiye mi oldu? Survivor Almeda kaç yaşında, ne iş yapıyor? Acil durum konseyi toplandı!

        Survivor Almeda kimdir, diskalifiye mi oldu?

        Survivor 2025'te rekabet kadar tansiyon da giderek artıyor. Ünlüler All Star ve Gönüllüler takımları arasındaki mücadele, gündeme gelirken son bölümde yaşanan bir tartışma adaya damga vurdu. Almeda ve Dilşah arasındaki gerilim konseyin toplanmasına neden olurken, Acun Ilıcalı'nın bu tartışmaya nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Peki, Survivor Almeda kimdir, diskalifiye mi oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 23:55 Güncelleme: 29.01.2025 - 00:14
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        • 1

          Survivor 2025 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Her bölümde izleyicileri şaşırtan gelişmelere sahne olan yarışmada bu kez Almeda ve Dilşah arasında yaşanan sert tartışma gündem oldu. Eleme öncesi patlak veren olay sonrası Acun Ilıcalı, adadaki tansiyonu düşürmek için acil konsey kararı aldı. Yarışmacıların geleceğini etkileyecek bu karar, merakla araştırılıyor. İşte merak edilenler...

        • 2

          SURVİVOR ALMEDA KİMDİR?

          Survivor Almeda Baylan Osmaniye'de dünyaya geldi. Spor ile içli dışlı olduğu bilinen yarışmacı özellikle yüzme ve dalış sporu ile ilgileniyor. Sosyal medyada çok fazla paylaşımı olmamasına rağmen 161 bin takipçisi bulunuyor.

        • 3

          SURVİVOR ALMEDA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

          Survivor 23. Bölüm fragmanına Almeda damga vurdu. Yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor'da Almeda ve Dilşah arasında gerilim arttı. Baygınlık geçiren Dilşah'a takım arkadaşları yardımcı oldu.

        • 4

          Konseyde Acun Ilıcalı Almeda ile ilgili hangi kararı açıkladı. Almeda diskalifiye olmadı ancak 2 ödülden yararlanamayacak.

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