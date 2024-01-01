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        Haberler Televizyon Survivor All Star yarışmacısı Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim, nereli ve ne iş yapıyor?

        Survivor All Star yarışmacısı Yasin Obuz kimdir?

        1 Ocak 2024 Pazartesi günü ekranlara gelecek olan Survivor All Star yeni sezonunda yarışmaya katılan kişiler sorgulanıyor. Mavi takımda yer alan Yasin Obuz'un kariyeri ve hayatı merak ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 16:47 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:47
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        • 1

          YASİN OBUZ KİMDİR?

          Yasin Obuz, Masterchef'ten sonra Survivor yarışmasına katılmıştı. 2024 Survivor All Star kadrosunda yer alan isimlerden biri oldu.

        • 2

          Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı.

        • 3

          Ayrıca çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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