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        Haberler Bilgi SURVİVOR ALL STAR 2025 ŞAMPİYONU OLDU! Survivor şampiyon kim oldu, Survivor'da kupayı kim kazandı, Adem mi, Batuhan mı birinci oldu?

        Survivor All Star 2025 şampiyonu belli oldu! Survivor şampiyonu kim oldu, Adem mi, Batuhan mı birinci oldu?

        Survivor 2025'te büyük final için nefesler tutuldu. Sezon boyu rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren Adem ve Batuhan Survivor şampiyonu olabilmek adına canlı yayında zorlu parkura çıktı. İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi canlı yayında belli olacak Survivor şampiyonu, büyük ödülün sahibi oldu. Programı yakından takip eden izleyiciler Survivor şampiyonunu canlı yayın üzerinden takip edildi. Peki, "Survivor şampiyonu kim oldu, kim kazandı?" İşte Survivor All Star 2025 şampiyonu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 20:04 Güncelleme: 14.06.2025 - 00:58
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        • 1

          Survivor 2025 şampiyonu canlı yayında belli oldu... TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da heyecan final mücadelesi ile sürdü. Çeyrek ve yarı final mücadelelerinin ardından Ayşe ve Volkan Survivor'da elenerek yarışmaya veda eden yarışmacılar olurken, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı finale yükselen isimler oldu. Büyük finalde karşı karşıya geldi Adem ve Batuhan Survivor'da birincilik mücadelesi verdi. Peki, "Survivor şampiyonu kim oldu, Adem mi, Batuhan mı birinci oldu?" İşte Survivor büyük finalinde şampiyon olan yarışmacı...

        • 2

          İLK TURU ADEM KAZANDI!

          Survivor All Star 2025 finalinde ilk tur Batuhan'un seçimi ile atış oyunu oldu. Batuhan, Adem karşısında ilk turda farkı ikiye kadar çıkarsa da, skoru koruyamadı. İlk turun sonunda Adem Kılıçcı üst üste aldığı 3 oyunla ilk turu 5-4 kazanarak, ilk turu kazanmayı başardı.

          İKİNCİ TUR

          İkinci tur ise Adem'in seçimi ile atış oyunu oldu. Survivor'da ikinci turun sonunda rakibine karşılık vermeyen Batuhan, rakibine 5-1 skorla mağlup oldu. Bu sonuca göre Adem turda 2-0 öne çıkarak büyük avantaj yakaladı.

          Üçüncü turu da Adem'in kazanması durumunda, Survivor All Star şampiyonu Adem Kılıçcı kupanın sahibi olacak.

        • 3

          SON TUR!

          Survivor All Star'da 3. tur nefeleri kesti. İki yarışmacıda kupaya uzanmak için zorlu parkurda kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Kıran kıran mücadelelere sahne olan son turda Adem, Batuhan 5-1 yenerek Survivor All Star şampiyonu oldu.

          Adem bu sonuca Survivor'da birinci olarak kupanın sahibi oldu.

        • 4

          SURVIVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

          Survivor 2025 şampiyonu olabilmek adına Adem ve Batuhan karşı karşıya geliyor. Büyük mücadelenin galibi Survivor All Star'da şampiyon olarak kupanın ve büyük ödülün sahibi olacak. Birinci olan yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 5

          SURVİVOR FİNALE KİM KALDI?

          Adem Kılıçcı

          Batuhan Karacakaya

        • 6

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Final mücadelelerinin ardından Volkan ve Ayşe Survivor'a veda eden isimler oldu.

        • 7

          SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?

          Survivor 2025 finali 13 Haziran tarihinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek.

          Survivor finali saat 19:00'da başlayacak

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