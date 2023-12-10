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        Haberler Televizyon Survivor 2024 kadrosu yarışmacıları kimler, tam kadro açıklandı mı? Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak?

        Survivor All Star yarışmacıları tam kadro! 2024 Survivor yarışmacıları kimler?

        Survivor All Star'da artık geri sayım başlamış durumda. Bu sezon 18. yeni sezonu ile ekranlara gelecek yarışmada bu akşam takımlar belli oldu. 18 yarışmacının mücadele edeceği fenomen yarışmada, kimlerin hangi takımda olacağı büyük merak konusu. İşte, Survivor'da yeni sezonun yarışmacıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 20:21 Güncelleme: 10.12.2023 - 20:21
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        • 1

          Bu yıl bir kez daha All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor'da, yeni sezon öncesi kimin hangi takımda yarışacağı netlik kazandı. Pazar akşamı TV8 ekranlarında saat 19:30'da başlayan "Survivor All Star 2024 Takımlar Belli Oluyor" programında yer alan isimleri bir araya getirdik...

        • 2

          SURVİVOR 2024 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.

        • 3

          SURVİVOR'DA YENİ FORMAT

          Survivor All Star'da bu sene performans konuşacak. SMS'in olmadığı yeni sezonda performanslar sonucunda bir kişi şampiyon olacak.

        • 4

          MAVİ TAKIM

          Nefise Karatay

          Seda Ocak

          Begüm Yücetan

          Sahra Işık

          Seda Aktuğlu

          Damla Can

          Hakan Hatipoğlu

          Yiğit Poyraz

          Yasin Obuz

          Özgür Tetik

          Yunus Emre

          Ogeday Girişken

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Pınar Saka

          Merve Aydın

          Nagihan Karadere

          Gizem Memiç

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Berna Canbeldek

          Doğukan Manço

          Furkan Kızılay

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          Sercan Yıldırım

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          Nihat Altınkaya

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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