Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da kamplarda kalan çocuklar bayram tıraşı oldu

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da, Türkiye'nin desteğiyle kurulan yerel meclise bağlı sosyal hizmetler ekipleri, kamplardaki çocukları bayram tıraşıyla sevindirdi.

Ata ve Beşair dernekleri gönüllüleri ile Bab sosyal hizmetler ekiplerince, Azrak, Yeni Hayat, Soisyan Hilkent, Soisyan Şeryat ve Aolan kamplarında yaklaşık 1000 çocuğun tıraşı gerçekleştirildi.