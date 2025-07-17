"Suriye'nin güneyine asker inmesine izin vermeyiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şam’da düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz gücümüzle 7 cephede barış, sessizlik, güvenlik elde ediyoruz. Bu aynı zamanda politikamızın devamı olacak. Suriye’nin güneyine askerlerin inmesine izin vermeyeceğiz, Dürzilerin Cebel Dürzi’de zarar görmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’ye düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail’in Suriye’deki politikasına ilişkin konuşan Netanyahu, "Size Suriye'de ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı güncellemek istiyorum. Açık bir politika belirledik: Şam’ın güneyindeki bölgenin, Golan’dan Dürzi Dağları bölgesine kadar, askerden arındırılması bir çizgidir. İkinci çizgi ise kardeşlerimizin kardeşlerini, Dürzileri Dürzi Dağları’nda korumaktır" dedi.

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Belirttiği kırmızı çizgilerin Suriye hükümeti tarafından ihlal edildiğini belirten Netanyahu, "Şam’ın güneyine bir ordu göndermiştir, askerden arındırılması gereken bölgeye girmiştir ve Dürzileri katletmeye başlamıştır. Bunu hiçbir şekilde kabul edemezdik. Bu nedenle, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) harekete geçmesini ve güçle harekete geçmesini talimat verdim" dedi.

"Ateşkes, güç kullanılarak elde edildi" Suriye ordusuna ait zırhlı araçları ve Şam’da Genelkurmay Başkanlığı'na saldırı düzenlediklerini belirten Binyamin Netanyahu, "Bu güçlendirilen eylem sonucunda bir ateşkes sağlandı ve Suriye güçleri Şam’a geri çekildi. Bu önemli bir gelişmedir. Bu ateşkes, güç kullanılarak elde edildi. Taleplerle, yakarmalarla değil, güçle elde edildi. Biz gücümüzle yedi cephede barış, sessizlik, güvenlik elde ediyoruz. Bu aynı zamanda politikamızın devamı olacak. Suriye’nin güneyine askerlerin inmesine izin vermeyeceğiz, Dürzilerin Cebel Dürzi’de zarar görmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu. "Dürzilerin lideri bana ulaştı" İsrail’deki Dürzilerin lideri Şeyh Muwafak Tarif’in kendisine ulaştığını söyleyen Netanyahu, "Bana şu şeyi söyledi: ‘Soğuk savaş sırasında, siz Yahudiler öldürülürken yardım çağrısı yaptınız, ama kimse gelmedi. Bugünse biz Dürziler öldürülüyoruz, ve biz İsrail devletinden yardım çağrısı yapıyoruz’ Ve ben de haklı olduğunu söyledim. Hareket ettik ve gerektiği şekilde hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

*Fotoğraf: AA, temsilidir