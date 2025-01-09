Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara: "Ülkemizi büyük bir sadakat ve muhabbetle inşa etmeliyiz"

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin büyük bir sadakat ve muhabbetle inşa edilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Şara, 6 Ocak’ta İstanbul’da vefat eden ve cenazesi Suriye’nin başkenti Şam’da defnedilen Suriyeli alim Sariye er-Rifai’nin taziyesine katıldı.

Taziyede konuşma yapan Şara, Sariye’nin Şam’ın sembol isimlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, kendisine Allah’tan rahmet diledi.

Esad rejim askerlerinin yerleşim yerlerini varil bombalarıyla vurduğunu hatırlatan Şara, “Bugün Şam hak ettiği yere geri dönmüştür, bu zalimden kurtulmuş, Allah’a şükürler olsun o zalim gitmiş Şam’ın bereketi kalmıştır. Alimlerimiz 13 yılı aşkın bir hicretten sonra ülkelerine geri dönebilmiştir." ifadelerini kullandı.

Şara, Şam halkı için tarihi bir süreçten geçildiğine ve bugün bir yol ayrımında olunduğuna işaret ederek şunları söyledi:

“Devletimizi büyük bir sadakat ve muhabbetle inşa etmeliyiz. Çünkü Şam İslam'ın göz bebeğiydi, Arap ve İslam ülkeleri için bir merkezdi. Buradan Çin'den Endülüs'e kadar olan coğrafyanın tamamı yönetiliyordu. İşte buna iyi bakın, burası müthiş bir tarihtir, burayı bir daha elden çıkarmayalım.”