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        Haberler Dünya Suriye'de pasaport işlemleri 12 Ocak'ta başlıyor | Dış Haberler

        Suriye'de pasaport işlemleri 12 Ocak'ta başlayacak

        Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, pasaport işlemlerinin 12 Ocak'ta yeniden başlatılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 21:17 Güncelleme: 09.01.2025 - 21:17
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        Suriye'de pasaport işlemleri 12 Ocak'ta başlıyor
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        Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, pasaport hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, diplomatik misyonlar ve e-konsolosluklar aracılığıyla, başvuru sırasına göre pasaport verme işlemlerinin 12 Ocak'tan itibaren yeniden başlayacağı ifade edildi.

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