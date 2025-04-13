Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BAE'yi ziyaret etti
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi
Giriş: 13.04.2025 - 20:17 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:17
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, Şara ve beraberindeki heyetin, BAE'deki el-Batin Havalimanı'na ulaştığı belirtildi.
Haberde, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın, Abu Dabi'deki Şati Sarayı'nda Ahmed Şara ve beraberindeki heyeti karşıladığı ifade edildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ