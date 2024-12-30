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        Haberler Dünya Suriye Arap Dünyası ile ilişkileri başlatıyor | Dış Haberler

        Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Kuveyt Dışişleri Bakanı ile görüştü

        Suriye Geçici Hükûmeti Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, diplomatik temaslarına devam ediyor. Suudi Arabistan'dan davet aldığını duyuran Şeybani, 30 Aralık akşamı Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah El Yahya ile Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi Genel Sekreterinin öncülüğündeki bir Arap heyetini ağırladıklarını ifade tti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 22:21 Güncelleme: 30.12.2024 - 23:00
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        Suriye Arap Dünyası ile ilişkileri başlatıyor
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        Suriye Geçici Hükûmetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, diplomatik temaslarını artırıyor.

        Hasan Şeybani 30 Aralık akşamı Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah El Yahya ile Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi Genel Sekreteri Muhammed el- Budeyvi öncülüğündeki bir Arap heyeti ile görüştü.

        Şeybani yaptığı açıklamada "Bugün Arap heyetinden birçok destek mesajı aldık. Suriye'nin yeniden kalkınması için bir konferans düzenlemeye hazır olduklarını ifade ettiler. Kardeş ülke Kuveyt ile ilişkilerimizi geliştirmek için çalışacağız. Kuveyt'i Suriye'deki diplomatik faaliyetlerini yeniden harekete geçirmeye davet ediyoruz. Kuveyt'in bize olan desteğinden ötürü memnuniyet duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

        Diğer yandan Irak da Suriye'deki diplomatik faaliyetlerini yeniden harekete geçirmeye hazırlanıyor. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye'deki diplomatik faaliyetlerine yeniden başlama niyetinde olduklarını belirtti.

        Şeybani, önümüzdeki aylarda da Suudi Arabistan'a giderek ilk yurt dışı diplomatik temasını sağlamış olacak.

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