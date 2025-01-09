'Sürdürülebilir Tasarım Sohbetleri' Akbank Sanat'ta

Akbank Sanat’ın disiplinler arası yaklaşımıyla hayata geçirilen “Sürdürülebilir Tasarım Sohbetleri: İz Bırakmadan”, “Atıksız yaşam ne kadar mümkün?” sorusunu odağına alıyor. Tasarımın farklı alanlarındaki sürdürülebilirlik yaklaşımlarını tartışmaya açan program, yeniden işlevlendirme, dönüştürme ve onarma gibi temel başlıklar üzerinden, bugünün uygulamalarını incelerken gelecekteki olasılıkları keşfetmeyi amaçlıyor.

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Seri, mimariden gastronomiye, tasarımdan gıda üretimine kadar çeşitli disiplinlerden katılımcıları bir araya getiriyor. Mekânların yeniden düşünülmesinden toprak ve atıkla üretime, onarım odaklı tasarımlardan sürdürülebilir gıda projelerine kadar uzanan başlıklar, katılımcılara çok yönlü bir öğrenme ve keşif süreci sunuyor.

Ekim ayında başlayan, moderatörlüğünü mimar ve akademisyen Nur Gayretli’nin üstlendiği söyleşi serisinin önümüzdeki programının konukları arasında; İstanbul merkezli SO? Mimarlık ve Fikriyat, ileri dönüşüm odaklı moda markası Alt Üst, kolektif üretim ağı Onaranlar Kulübü, tasarım stüdyosu Studio Blai, sürdürülebilirlik danışmanı Lale Çıkaroğlu Acar ve sosyal girişim KÖK Project yer alıyor.