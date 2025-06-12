'Superman' Henry Cavill nişanlısı Natalie Viscusso ile İtalya'da festivalde - magazin haberleri

'Superman' Henry Cavill nişanlısı Natalie Viscusso ile İtalya'da festivalde - magazin haberleri

Temmuz ayında gösterime girecek olan 'Çelik Adam 2' filminde 'Superman' karakterine ikinci kez hayat veren Henry Cavill, İtalya'daki 71. Taormina Film Festivali'ne nişanlısı Natalie Viscusso ile birlikte katıldı.

42 yaşındaki Henry Cavill, nadiren birlikte poz verdiği nişanlısıyla festivalde neşeli bir görünüm sergiledi.

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Henry Cavill, her zamankinden daha uzun bıraktığı saçlarıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, festival alanının önünde bekleyen hayranlarıyla yakından ilgilendi. Onlara imza dağıttı ve birlikte fotoğraf çektirdi.

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Henry Cavill ile Natalie Viscusso, ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlandıkları 2024'ün ikinci yarısından sonra spot ışıklarından uzak kaldı. Nisan 2024'te bir bebek beklediklerini açıklayan ikili, bu yılın başlarında ilk çocuklarına kavuştu.

Nisan 2021'de ilişkilerini kamuoyuna açıklayan HHenry Cavill ile Natalie Viscussoi, kişisel hayatlarını büyük ölçüde gizli tutuyor. Çiftin, nişanlandığı haberi ocak ayında duyulmuştu.

Henry Cavill, ilk olarak 2013'te 'Çelik Adam' filminde 'Superman' karakterine hayat verdi