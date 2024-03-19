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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları açıklandı! 19 Mart 2024 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 19 Mart 2024 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama!

        Süper Loto heyecanı bu akşam düzenlenen haftanın ilk çekilişiyle başladı. Şans oyunu tutkunları, çekilişin ardından Süper Loto'da kazandıran numaraları araştırmaya başladı. İşte 19 Mart 2024 Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 21:36 Güncelleme: 19.03.2024 - 21:36
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar
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        Süper Loto sonuçları Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayında açıklandı. Şans oyunu tutkunları, 19 Mart Salı günü gerçekleştirilen haftanın ilk Süper Loto çekilişinde kazandıran numaraları araştırmaya başladı. İşte 19 Mart 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

        19 MART 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        2 - 27 - 35 - 49 - 52 - 53

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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