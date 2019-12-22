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Süper Lig puan durumu 22 Aralık! Süper Lig 16. hafta fikstürü, puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun 16. haftasında özellikle bugün oynanan kritik maçların ardından araştırılıyor. Bu haftanın öne çıkan karşılaşmaları Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ile Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiydi. Sivasspor'un ilk yarıyı lider olarak tamamlamayı garantilediği bugünde ezeli rakipler arasındaki derbiden ne sonuç çıkacak? Peki sonuçların maçların ardında Süper Lig puan durumu nasıl? İşte 22 Aralık 2019 TFF Süper Lig puan durumu

22.12.2019 - 19:07 | Güncelleme:
Puan durumu

Puan durumu, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçların ardından merak ediliyor. Dün akşam Galatasaray, Göztepe deplasmanında aldığı yenilginin şokunu atlatmaya çalışırken, bugün Sivasspopr ilk devreyi liderlik koltuğunda bitirmeyi garantiledi. Şimdi de gözler Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde. Peki bugünkü maçlar puan durumunda nasıl bir değişikliğe neden oldu? İşte TFF Süper Lig 16. maç sonuçları ile birlikte son puan durumu.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 16. HAFTA

 OGBMAYAVP
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR16104234161834
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK1686227161130
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.158342218427
4.TRABZONSPOR A.Ş.1575328171126
5.FENERBAHÇE A.Ş.1574429191025
6.GALATASARAY A.Ş.166641815324
7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR1665531211023
8.AYTEMİZ ALANYASPOR1565424141023
9.GÖZTEPE A.Ş.166551919023
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.166552527-223
11.YUKATEL DENİZLİSPOR156361616021
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.166281625-920
13.GENÇLERBİRLİĞİ164662728-118
14.KASIMPAŞA A.Ş.164392529-415
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR153661421-715
16.ANTALYASPOR A.Ş.163581528-1314
17.MKE ANKARAGÜCÜ162591332-1911
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR1624101436-2210

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 16. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

20.12.2019 20:30 ANTALYASPOR A.Ş. 2 - 2MKE ANKARAGÜCÜ

21.12.2019 15:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 0 - 2ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

21.12.2019 17:30 KASIMPAŞA A.Ş. 3 - 4 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

21.12.2019 20:00 GÖZTEPE A.Ş. 2 - 1 GALATASARAY A.Ş.

22.12.2019 14:00 GENÇLERBİRLİĞİ 2 - 2 DEMİR GRUP SİVASSPOR

22.12.2019 16:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 - 4MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

22.12.2019 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

23.12.2019 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

23.12.2019 20:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR

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