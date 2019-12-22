Puan durumu, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçların ardından merak ediliyor. Dün akşam Galatasaray, Göztepe deplasmanında aldığı yenilginin şokunu atlatmaya çalışırken, bugün Sivasspopr ilk devreyi liderlik koltuğunda bitirmeyi garantiledi. Şimdi de gözler Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde. Peki bugünkü maçlar puan durumunda nasıl bir değişikliğe neden oldu? İşte TFF Süper Lig 16. maç sonuçları ile birlikte son puan durumu.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 16. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.DEMİR GRUP SİVASSPOR 16 10 4 2 34 16 18 34 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 16 8 6 2 27 16 11 30 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 15 8 3 4 22 18 4 27 4.TRABZONSPOR A.Ş. 15 7 5 3 28 17 11 26 5.FENERBAHÇE A.Ş. 15 7 4 4 29 19 10 25 6.GALATASARAY A.Ş. 16 6 6 4 18 15 3 24 7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 16 6 5 5 31 21 10 23 8.AYTEMİZ ALANYASPOR 15 6 5 4 24 14 10 23 9.GÖZTEPE A.Ş. 16 6 5 5 19 19 0 23 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 16 6 5 5 25 27 -2 23 11.YUKATEL DENİZLİSPOR 15 6 3 6 16 16 0 21 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 16 6 2 8 16 25 -9 20 13.GENÇLERBİRLİĞİ 16 4 6 6 27 28 -1 18 14.KASIMPAŞA A.Ş. 16 4 3 9 25 29 -4 15 15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 15 3 6 6 14 21 -7 15 16.ANTALYASPOR A.Ş. 16 3 5 8 15 28 -13 14 17.MKE ANKARAGÜCÜ 16 2 5 9 13 32 -19 11 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 16 2 4 10 14 36 -22 10

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 16. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

20.12.2019 20:30 ANTALYASPOR A.Ş. 2 - 2MKE ANKARAGÜCÜ

21.12.2019 15:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 0 - 2ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

21.12.2019 17:30 KASIMPAŞA A.Ş. 3 - 4 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

21.12.2019 20:00 GÖZTEPE A.Ş. 2 - 1 GALATASARAY A.Ş.

22.12.2019 14:00 GENÇLERBİRLİĞİ 2 - 2 DEMİR GRUP SİVASSPOR

22.12.2019 16:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 - 4MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

22.12.2019 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

23.12.2019 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

23.12.2019 20:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR