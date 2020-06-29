Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerFutbolSüper Lig

Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 29. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 29. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Dün akşam oynanan maçlarda zirve yarışını ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken, Sivasspor evinde Kayserispor'a 2-0 yenildi. İşte, Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve puan durumu...

29.06.2020 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu 2020

Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin kaldığı yerden devam ettiği Süper Lig'de bu hafta şampiyonluk yolunda kritik maçlar oynandı. İşte, Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 29. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK29179355272860
2.TRABZONSPOR A.Ş.291610365323358
3.DEMİR GRUP SİVASSPOR29158650331753
4.GALATASARAY A.Ş.291410548262252
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.29155949351450
6.FENERBAHÇE A.Ş.29137951391246
7.AYTEMİZ ALANYASPOR29129849321745
8.GÖZTEPE A.Ş.29108113638-238
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR29910103546-1137
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.29811104146-535
11.KASIMPAŞA A.Ş.2895144251-932
12.YUKATEL DENİZLİSPOR2988132942-1332
13.GENÇLERBİRLİĞİ2887133547-1231
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2985163149-1829
15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR2977154346-328
16.HES KABLO KAYSERİSPOR2977153364-3128
17.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR29512122440-1627
18.MKE ANKARAGÜCÜ29510142649-2325

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 29. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

26.06.202021:00BEŞİKTAŞ A.Ş.3 - 0İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

27.06.202018:30FENERBAHÇE A.Ş.3 - 2BTC TURK YENİ MALATYASPOR

27.06.202021:00TRABZONSPOR A.Ş.1 - 1MKE ANKARAGÜCÜ

27.06.202021:00GÖZTEPE A.Ş.3 - 3AYTEMİZ ALANYASPOR

28.06.202018:30DEMİR GRUP SİVASSPOR0 - 2HES KABLO KAYSERİSPOR

28.06.202018:30ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2 - 2YUKATEL DENİZLİSPOR

28.06.202021:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK1 - 1GALATASARAY A.Ş.

28.06.202021:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1 - 1FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

29.06.202021:00GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA A.Ş.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
5 milyon yıllık mağaranın duvarlarını bu hale getirdiler
5 milyon yıllık mağaranın duvarlarını bu hale getirdiler
Yaşadığı dehşeti 'Görülmemiş büyük bir ateş' diyerek anlattı
Yaşadığı dehşeti 'Görülmemiş büyük bir ateş' diyerek anlattı
Kenan Doğulu noktayı koydu! Beren ile...
Kenan Doğulu noktayı koydu! Beren ile...
İç çamaşırıyla gitar çaldı
İç çamaşırıyla gitar çaldı
Süper Lig puan durumu ve fikstürü
Süper Lig puan durumu ve fikstürü
Süper Lig 27. hafta güncel puan durumu
Süper Lig 27. hafta güncel puan durumu
Süper Lig puan durumu ve fikstürü
Süper Lig puan durumu ve fikstürü
Süper Lig puan durumu ve fikstürü
Süper Lig puan durumu ve fikstürü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X