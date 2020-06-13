Süper Lig puan durumu ve fikstürü!

Süper Lig puan durumu nasıl? 27. hafta Süper Lig fikstüründe hangi maç ne zaman? soruları futbol severlerin gündeminde. Corona virüs tedbirleri kapsamında Süper Lig maçları 26 haftadan sonra iptal edilerek oynanmadı. TFF'nin, geçtiğimiz günlerde aldığı karar doğrultusunda Süper Lig 27. hafta maçları dün başladı. Gözler bu akşam Başakşehir - Alanyaspor ve Beşiktaş - Antalyaspor maçlarındaydı. İşte 2020 Süper Lig son puan durumu...

PUAN DURUMU SÜPER LİG 27. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 27 16 8 3 62 29 33 56 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 27 16 8 3 52 25 27 56 3.GALATASARAY A.Ş. 26 14 8 4 44 20 24 50 4.DEMİR GRUP SİVASSPOR 26 14 7 5 47 29 18 49 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 27 13 5 9 41 34 7 44 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 27 12 7 8 44 27 17 43 7.FENERBAHÇE A.Ş. 27 12 7 8 48 35 13 43 8.GÖZTEPE A.Ş. 27 10 7 10 32 33 -1 37 9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 27 8 9 10 31 44 -13 33 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 26 8 8 10 36 41 -5 32 11.YUKATEL DENİZLİSPOR 26 8 7 11 26 34 -8 31 12.KASIMPAŞA A.Ş. 27 8 5 14 40 51 -11 29 13.GENÇLERBİRLİĞİ 26 7 7 12 33 44 -11 28 14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 26 5 11 10 21 33 -12 26 15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 27 6 7 14 39 42 -3 25 16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 26 7 4 15 26 44 -18 25 17.MKE ANKARAGÜCÜ 26 5 8 13 23 45 -22 23 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 27 5 7 15 29 64 -35 22

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 27. HAFTA FİKSTÜRÜ

12.06.2020 21:00 GÖZTEPE A.Ş. 1 - 3 TRABZONSPOR A.Ş.

12.06.2020 21:00 FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 HES KABLO KAYSERİSPOR

13.06.2020 18:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 2 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR

13.06.2020 21:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 2 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

13.06.2020 21:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 1 - 2 KASIMPAŞA A.Ş.

14.06.2020 18:30 GENÇLERBİRLİĞİ - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

14.06.2020 21:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

14.06.2020 21:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

15.06.2020 21:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR