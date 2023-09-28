Süper Lig piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli futbolcu!
Transfermarkt, Süper Lig'deki 2023-2024 sezonundaki ilk piyasa değeri güncellemesini yaptı. Bu güncellemede en çok değer kazanan futbolcu Beşiktaş forması giyen Gedson ve en çok değer kaybeden ise Trabzonspor'dan Nicolas Pépé oldu. İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu...
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Transfermarkt, Süper Lig’deki 2023/24 sezonundaki ilk piyasa değeri güncellemesine gitti. Bu güncellemede en çok değer kazanan futbolcu Beşiktaş forması giyen Gedson oldu. Beşiktaş ile 2027 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalayan Gedson’un değeri 12 milyon Euro'dan 17 milyon Euro'ya çıkarıldı.
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Fenerbahçe’nin en değerli 5 futbolcusu olan Cengiz Ünder, Fred, Sebastian Szymanski, Ferdi Kadioğlu ve Dominik Livakovic’in piyasa değerlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Rodrigo Becão ve İrfan Can Kahveci’nin piyasa değerlerinde ise 1'er milyon Euro'luk bir artış yapıldı. Sarı lacivertlilerde değeri en çok artan futbolcu İsmail Yüksek oldu. Defansif orta saha oyuncusunun değeri 4 milyon Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya yükseldi.
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Galatasaray'da Tetê, Tanguy Ndombélé, Hakim Ziyech, Davinson Sánchez ve Angeliño'nun piyasa değerlerinde 1er milyon Euro'luk bir düşüş görüldü. Kerem Aktürkoğlu, 17 milyon Euro'luk yeni değeri ile kariyerindeki en yüksek piyasa değerine ulaştı. Yeni güncellemede Boey, 16 milyon Euro'dan 17 milyon Euro'ya ve Nelsson ise 18 milyon Euro'dan 19 milyon Euro'ya çıktı.
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Trabzonspor'da birçok futbolcunun değerinde düşüş yaşandı. Kaptan Uğurcan Çakır’ın değerinde 3 milyon Euro düşüş görüldü. Milli kalecinin en son 12 milyon Euro olan değeri 9 milyon Euro'ya düşürüldü. Yeni transfer Nicolas Pépé’nin değeri ise 18 milyon Euro'dan 14 milyon Euro'ya düştü. Bu güncellemede en çok değer kaybeden oyuncu Pépé oldu.
İŞTE EN DEĞERLİ 20 FUTBOLCU:
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20. RODRİGO BECAO | FENERBAHÇE | YENİ PİYASA DEĞERİ: 11 MİLYON EURO
+1 milyon Euro
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19. DANİEL AMARTEY | BEŞİKTAŞ | PİYASA DEĞERİ: 12 MİLYON EURO
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18. DOMİNİK LİVAKOVİC | FENERBAHÇE | PİYASA DEĞERİ: 12 MİLYON EURO
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17. PAUL ONUACHU | TRABZONSPOR | PİYASA DEĞERİ: 13 MİLYON EURO
- 9
16. NİCOLAS PEPE | TRABZONSPOR | YENİ PİYASA DEĞERİ: 14 MİLYON EURO
-4 milyon Euro
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- 10
15. DAVİNSON SANCHEZ | GALATASARAY | YENİ PİYASA DEĞERİ: 14 MİLYON EURO
- 11
14. LUCAS TORREİRA | GALATASARAY | PİYASA DEĞERİ: 15 MİLYON EURO
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13. HAKİM ZİYECH | GALATASARAY | YENİ PİYASA DEĞERİ: 15 MİLYON EURO
-1 milyon Euro
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- 13
12. FERDİ KADIOĞLU | FENERBAHÇE | PİYASA DEĞERİ: 17 MİLYON EURO
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11. SACHA BOEY | GALATASARAY | YENİ PİYASA DEĞERİ: 17 MİLYON EURO
+1 milyon Euro
- 15
10. KEREM AKTÜRKOĞLU | GALATASARAY | YENİ PİYASA DEĞERİ: 17 MİLYON EURO
+2 milyon Euro
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- 16
9. GEDSON FERNANDES | BEŞİKTAŞ | YENİ PİYASA DEĞERİ: 17 MİLYON EURO
+5 milyon Euro
- 17
8. SEBASTİAN SZYMANSKİ | FENERBAHÇE | PİYASA DEĞERİ: 18 MİLYON EURO
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7. VİCTOR NELSSON | GALATASARAY | YENİ PİYASA DEĞERİ: 19 MİLYON EURO
+1 milyon Euro
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- 19
6. FRED | FENERBAHÇE | PİYASA DEĞERİ: 20 MİLYON EURO
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5. CENGİZ ÜNDER | FENERBAHÇE | PİYASA DEĞERİ: 20 MİLYON EURO
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4. WİLFRİED ZAHA | GALATASARAY | YENİ PİYASA DEĞERİ: 20 MİLYON EURO
-2 milyon Euro
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- 22
3. MAURO ICARDİ GALATASARAY | YENİ PİYASA DEĞERİ: 20 MİLYON EURO
+1 milyon Euro
- 23
2. TANGUY NDOMBÉLÉ | GALATASARAY | YENİ PİYASA DEĞERİ: 21 MİLYON EURO
-1 milyon Euro
- 24
1. TETE | GALATASARAY | YENİ PİYASA DEĞERİ: 24 MİLYON EURO
-1 milyon Euro
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