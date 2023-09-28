Süper Lig piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli futbolcu!

Fenerbahçe’nin en değerli 5 futbolcusu olan Cengiz Ünder, Fred, Sebastian Szymanski, Ferdi Kadioğlu ve Dominik Livakovic’in piyasa değerlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Rodrigo Becão ve İrfan Can Kahveci’nin piyasa değerlerinde ise 1'er milyon Euro'luk bir artış yapıldı. Sarı lacivertlilerde değeri en çok artan futbolcu İsmail Yüksek oldu. Defansif orta saha oyuncusunun değeri 4 milyon Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya yükseldi.