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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024 Süper Lig sezon bitiş tarihi - Futbol Haberleri

        Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024 Süper Lig sezon bitiş tarihi

        Futbolseverlerin yakından ilgilendiği Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu Ağustos ayında başlamıştı. 2023 2024 Süper Lig fikstürüne bakıldığında 38. haftanın son maçları Mayıs ayında oynanacak. İşte 2024 Süper Lig sezon bitiş tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 17:17 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:17
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        • 1

          Süper Lig bitiş tarihi belli oldu. Süper Lig 2023-2024 sezonunun sona ereceği tarih olarak Mayıs ayı işaret edildi. İşte 2024 Süper Lig sezon bitiş tarihi

        • 2

          SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

          Süper Lig 2023-2024 sezonunun sona ereceği tarih belli oldu.

          Buna göre; İkinci yarısı 5 Ocak'ta başlayan Süper Lig'de sezon 26 Mayıs 2024'te sona erecek.

          Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu.

        • 3

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 9 Ağustos 2024'te başlayıp, 1 Haziran 2025'te tamamlanacağını açıkladı

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