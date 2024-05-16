Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024 Süper Lig sezon bitiş tarihi
Futbolseverlerin yakından ilgilendiği Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu Ağustos ayında başlamıştı. 2023 2024 Süper Lig fikstürüne bakıldığında 38. haftanın son maçları Mayıs ayında oynanacak. İşte 2024 Süper Lig sezon bitiş tarihi
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Süper Lig bitiş tarihi belli oldu. Süper Lig 2023-2024 sezonunun sona ereceği tarih olarak Mayıs ayı işaret edildi. İşte 2024 Süper Lig sezon bitiş tarihi
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SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig 2023-2024 sezonunun sona ereceği tarih belli oldu.
Buna göre; İkinci yarısı 5 Ocak'ta başlayan Süper Lig'de sezon 26 Mayıs 2024'te sona erecek.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 9 Ağustos 2024'te başlayıp, 1 Haziran 2025'te tamamlanacağını açıkladı
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