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        Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025 - 2026 sezonu liglerin başlayacağı tarih

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen fikstür çekiminin ardından, gözler liglerin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" 2025-2026 Süper Lig'in başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 19:24 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:24
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        • 1

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunun fikstür çekimini 4 Temmuz Cuma günü gerçekleştirdi. Böylece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un aralarında oynayacağı derbi maçlarının haftaları belli oldu. Hafta hafta lig fikstürünün netleşmesinin ardından, Süper Lig'in başlayacağı tarih futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025 - 2026 ligler hangi tarihte başlayacak?" İşte detaylar...

        • 2

          SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek.

          İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

        • 3

          Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:

          ikas Eyüpspor-Konyaspor

          Antalyaspor-Kasımpaşa

          Trabzonspor-Kocaelispor

          Samsunspor-Gençlerbirliği

          Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir

          Gaziantep FK-Galatasaray

          Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor

          Çaykur Rizespor-Göztepe

          Kayserispor-Beşiktaş

        • 4

          DERBİ HAFTALARI

          5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

          8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

          11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray-Trabzonspor

          14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

          16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

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