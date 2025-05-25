Süper Lig'e veda eden son takım Bodrum FK oldu! - Bellona Kayserispor Haberleri

Süper Lig'e veda eden son takım Bodrum FK oldu! - Bellona Kayserispor Haberleri

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küme düşen dördüncü ve son takım Bodrum FK oldu.

Ligde 16. sırada yer alan Ege ekibi, 37. haftada konuk olduğu Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 37'ye çıkardı. 15. sıradaki Alanyaspor'un da Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup edip puanını 42'ye yükseltmesinin ardından 37 puanlı Bodrum FK, geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de küme düştü.

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Yeşil-beyazlılar gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.