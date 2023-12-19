Süper Lig'deki iki maçta hakemlere büyük destek!
Gaziantep FK - Adana Demirspor maçının ilk dakikasında iki takım futbolcuları hareketsiz kalarak hakemlere destek verdi. Ayrıca Başakşehir, Sivasspor mücadelesi öncesi seremonideki çocuklar mücadelenin hakemlerine çiçek verdi
- 1
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, sahasında Yukatel Adana Demirspor'la karşılaşırken maçın öncesinde anlamlı bir harekete imza atıldı.
- 2
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın çiçeklerle karşıladığı hakem Bahattin Şimşek'e maçın öncesinde de destek vardı.
- 3
İlk düdüğün çalmasının ardından iki takımın oyuncuları, Ankara’da yaşanan hakem şiddetini protesto etmek için hareketsiz kaldı. Oyuncular hakemlere alkışlarla da destek verdi.
-
- 4
BAŞAKŞEHİR-SİVASSPOR MAÇI ÖNCESİ DE ÇİCEK VERİLDİ
Trednyol Süper Lig’in 17. haftasında Başakşehir, Sivasspor’u konuk etti. Karşılaşma öncesi seremonideki çocuklar üzerlerinde 'Saygı' yazılı formalarla mücadelenin hakemleri Mete Kalkavan, Caner Özaral ve Mert Bulut’a çiçek taktim ettiler.
- 5
Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakasında hakem Halil Umut Meler’e karşı fiziksel saldırı sonrası ligin 16. hafta karşılaşmaları ertelenmişti.
- 6
-
- 7
- 8