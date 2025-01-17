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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Süper Lig'de sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı! - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Süper Lig'de sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı!

        Süper Lig'in 20. haftasındaki Hatayspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Jan Boterberg olacak

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        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 12:03 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:13
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        Hatayspor-Galatasaray maçına Belçikalı VAR!
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        Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de bu hafta itibariyle yabancı VAR’ın görev yapacağını açıklamıştı.

        Süper Lig’de Hatayspor’un Galatasaray’ı konuk edeceği 20’nci haftanın açılış karşılaşmasında VAR’da Belçika Futbol Federasyonu’ndan Jan Boterberg olacak. Kerem Ersoy ise AVAR’da olarak görev yapacak.

        Mersin Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak.

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