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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe... - Galatasaray Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe...

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, 32. haftayı da kayıpsız geçti. Liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u 4-0 yenerek puanını 87'ye çıkarırken, Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen ikinci sıradaki sarı-lacivertliler ise puanını 85 yaptı. Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken, İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oranlarındaki değişim dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:28
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk mücadelesi de kıran kırana devam ediyor... İki takım da 32. haftayı kayıpsız geçerken, İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

        • 2

          32. haftada deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden lider Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyor.

        • 3

          İddaa, 32. hafta maçlarının ardından Galatasaray'ın şampiyonluk oranını 1.46 olarak açıkladı.

        • 4

          İkinci sıradaki Fenerbahçe ise Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

        • 5

          Sarı-kırmızılıları 2 puan geriden takip eden sarı-lacivertlilerin oranı ise 2.10 olarak açıklandı.

        • 6

          Ligdeki diğer takımlara ise şampiyonluk bahsi açılmadı.

        • 7

          Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Pendikspor'u konuk edecek.

        • 8

          İkinci sıradaki Fenerbahçe ise 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Sivasspor'a konuk olacak.

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