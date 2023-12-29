Süper Lig'de ilk yarı bitti mi, devre arası kaç gün? Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlıyor?
Süper Lig'de ilk yarı, ertelenen 16. hafta maçları haricinde tamamlandı. Zirve yarışı ve alt sıralarda kıyasıya rekabetin sürdüğü Süper Lig'de ilk yarının bitmesinin ardından, ikinci devrenin ne zaman başlayacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu sezon, Süper Kupa maçı ve sıkışık lig fikstürü sebebiyle devre arası kısa sürecek. İşte 2023-2024 TFF ile ikinci yarının başlayacağı tarih...
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Süper Lig'in ikinci yarısı için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk devrenin sona ermesinin ardından gözler, ikinci devrenin başlayacağı tarihe çevrildi. Bilindiği gibi ara transfer ve tescil dönemi 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te sona erecek. Peki, "Süper Lig'de ilk yarı bitti mi, devre arası kaç gün? 2023-2024 Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlıyor?" İşte merak edilen soruların yanıtı...
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SÜPER LİG'DE DEVRE ARASI NE ZAMAN BİTECEK, 2. YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı, 25 Aralık'ta oynanan 18. hafta müsabakaları ile sona erdi.
Süper Lig'in ikinci yarısı ise 5 Ocak'ta oynanacak Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ile başlayacak. Ligde sezon 19 Mayıs 2024'te sona erecek.
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ERTELENEN 16. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçının ardından sahaya giren Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Saldırı sonrası alınan kararlar ligler ertelenmişti.
Süper Lig'in 16. hafta maçları 9-11 Ocak'ta gerçekleşecek.
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16. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ
9 Ocak 2024 Salı
17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)
17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
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10 Ocak 2024 Çarşamba
17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)
11 Ocak 2024 Perşembe
17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)
20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)