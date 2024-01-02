Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlıyor? Süper Lig devre arası kaç gün?
Süper Lig'de ilk yarı 18. hafta maçları ile sona erdi. Ertelenen 16. hafta maçları haricinde tamamlanan Süper Lig'de, devre arasının sona ereceği ve ikinci yarının başlayacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi ara transfer dönemi 11 Ocak'ta başlayıp 9 Şubat tarihinde sona erecek. İşte Süper Lig'de ikinci yarının başlayacağı tarih...
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Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından, gözler ikinci yarının başlayacağı tarihe çevrildi. 16. hafta maçları haricinde tamamlanan ilk yarı 25 Aralık'ta oynanan 18. hafta müsabakaları ile sona erdi. Peki, "Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlıyor? Süper Lig devre arası kaç gün?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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SÜPER LİG'DE DEVRE ARASI NE ZAMAN BİTECEK, 2. YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı, 25 Aralık'ta oynanan 18. hafta müsabakaları ile sona erdi.
Süper Lig'in ikinci yarısı ise 5 Ocak'ta oynanacak Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ile başlayacak. Ligde sezon 19 Mayıs 2024'te sona erecek.
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ERTELENEN 16. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçının ardından sahaya giren Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Saldırı sonrası alınan kararlar ligler ertelenmişti.
Süper Lig'in 16. hafta maçları 9-11 Ocak'ta gerçekleşecek.
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16. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ
9 Ocak 2024 Salı
17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)
17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
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10 Ocak 2024 Çarşamba
17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)
11 Ocak 2024 Perşembe
17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)
20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)