Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        69
        Fenerbahçe
        FB
        67
        Trabzonspor
        TS
        43
        Beşiktaş
        BJK
        40
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        29
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        28
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 26. hafta: Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 26. hafta: Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftası Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması ile başlayacak!Beşiktaş, Konyaspor'u kendi evinde ağırlayacak ve maç Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Maç saati yaklaştıkça maçı ekrandan takip edecek fanatikler de Beşiktaş-Konyaspor maçı hangi kanalda araştırması yapmaya başladı. İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 12:10 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 26. haftası Beşiktaş-Konyaspor maçıyla başlayacak. Beşiktaş, Konyaspor'u kendi evinde ağırlayacak. Taraftarlar Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayıma yapıyor. Maçı ekranları başından canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağını günün erken saatlerinde araştırmaya başladı. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

          19 Şubat Pazartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan maç 20.00'da başlayacak. Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasının hakemliğini Tugay Kaan Numanoğlu üstlenecek.

        • 3

          BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

          Süper Lig, 26. haftasına Beşiktaş-Konyaspor kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı stadyumdan izleyecekler kadar ekranları başından takip edecekler de oldukça heyecanlı. Beşiktaş-Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU!

          Beşiktaş'ın bu akşamki karşılaşmasında sahada olması beklenen ilk 11 şu şekilde: Mert, Svensson, Warrall, Colley, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rashica, Muçi, Cenk ve Semih.

          Konyaspor ile bu rekabet için muhtemel 11'i şöyle belirledi: Slovik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Cicaldau, Soner, Ethemi, Prip ve Cikalleshi

        • 5

          İKİLİNİN SON DURUMU

          Konyaspor son 5 karşılaşmasının sonuncusundan galibiyetle ayrıldı, takımın 3 beraberliği bir mağlubiyeti bulunuyor. Güncel olarak 19. sırada bulunan Konyaspor 25 puana sahip.

          Beşiktaş ise 40 puanla 4. sırada yer alıyor. Siyah beyazların sıralamada Trabzonspor ile aralarında 3 puanlık bir fark bulunuyor. Beşiktaş'ın son 5 maçında 2 mağlubiyet ve beraberliğinin yanında bir galibiyeti var.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        "Gövde gösterisi yaptı"
        "Gövde gösterisi yaptı"
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        "Rusya, Navalny'nin cenazesini teslim etmiyor"
        "Rusya, Navalny'nin cenazesini teslim etmiyor"
        Trump mı Biden mı?
        Trump mı Biden mı?
        Habertürk Anasayfa