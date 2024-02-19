Süper Lig'de 26. hafta: Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU!

Beşiktaş'ın bu akşamki karşılaşmasında sahada olması beklenen ilk 11 şu şekilde: Mert, Svensson, Warrall, Colley, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rashica, Muçi, Cenk ve Semih.

Konyaspor ile bu rekabet için muhtemel 11'i şöyle belirledi: Slovik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Cicaldau, Soner, Ethemi, Prip ve Cikalleshi