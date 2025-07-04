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        Haberler Bilgi Spor Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstürü çekildi! İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor lig fikstürleri

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor olmak üzere derbi haftaları olmak üzere, Süper Lig maçları hafta hafta belli oldu. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor lig fikstürleri ve 2025-2026 derbi tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 20:20 Güncelleme: 04.07.2025 - 20:21
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        • 1

          Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından derbi tarihleri belli oldu. Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon, 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. İşte 2025-2026 Süper Lig sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor hafta hafta oynayacağı maçlar ve derbi tarihleri...

        • 2

          SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ 2025-2026

          5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

          8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

          11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray-Trabzonspor

          14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

          16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

        • 3

          FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

          Göztepe (D)

          Kocaelispor

          Gençlerbirliği (D)

          Trabzonspor

          Kasımpaşa (D)

          Antalyaspor

          Samsunspor (D)

          Karagümrük

          Gaziantep (D)

          Beşiktaş (D)

          Kayserispor

          Rizespor (D)

          Galatasaray

          Başakşehir (D)

          Konyaspor

          Eyüpspor(D)

        • 4

          GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

          Karagümrük

          Kayserispor (D)

          Rizespor

          Eyüpspor (D)

          Konyaspor

          Alanyaspor (D)

          Beşiktaş

          Başakşehir (D)

          Göztepe

          Trabzonspor

          Kocaelispor (D)

          Gençlerbirliği

          Fenerbahçe (D)

          Samsunspor

          Antalyaspor (D)

          Kasımpaşa

        • 5

          BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

          Kayserispor (D)

          Eyüpspor

          Konyaspor (D)

          Alanyaspor (D)

          Başakşehir

          Göztepe (D)

          Kocaelispor

          Galatasaray (D)

          Gençlerbirliği

          Kasımpaşa (D)

          Fenerbahçe

          Antalyaspor (D)

          Samsunspor

          Fatih Karagümrük (D)

          Gaziantep FK

          Trabzonspor (D)

          Rizespor

        • 6

          Trabzonspor'un Süper Lig'de ilk yarı fikstürü

          Kocaelispor

          Kasımpaşa (D)

          Antalyaspor

          Samsunspor

          Fenerbahçe (D)

          Gaziantep

          Karagümrük (D)

          Kayserispor

          Rizespor (D)

          Eyüpspor

          Galatasaray (D)

          Alanyaspor

          Başakşehir (D)

          Konyaspor

          Göztepe (D)

          Beşiktaş

          Gençlerbirliği (D)

        • 7

          Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:

          ikas Eyüpspor-Konyaspor

          Antalyaspor-Kasımpaşa

          Trabzonspor-Kocaelispor

          Samsunspor-Gençlerbirliği

          Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir

          Gaziantep FK-Galatasaray

          Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor

          Çaykur Rizespor-Göztepe

          Kayserispor-Beşiktaş

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