30 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
- Fazla uzak değil... 2015-2016 sezonu. Trabzonspor için en kabus dönemlerden birisiydi. Şota, Sadi Tekelioğlu ve Hami Mandıralı olmak üzere 3 hoca değişti. Sahasında Fenerbahçe'ye 4-0, Kasımpaşa'ya 6-0, deplasmanda ise Antalya'ya 7-0 kaybedildi. Takım 18 yenilgiyle sezonu 12. bitirdi!
- 2016-2017... Ersun Yanal yönetiminde yeni transferler ve büyük umutlarla başlayan sezon tatsız bitti. 51 puanla altıncı olmak kimseyi mutlu etmedi. Avrupa bileti bile gelmedi.
- 2017-2018... Yine Yanal'la başlayan sezonun 5. haftasıyla kabus başladı. Evinde Alanyaspor'a 3-0'dan 4-3 kaybeden Trabzonspor, 2 hafta sonra yine iç saha maçında Akhisar'a 6-1 yenilerek tarihin en ağır hezimetlerinden birini yaşadı. Rıza Çalımbay'la durum biraz toparlansa da sezon 4. Beşiktaş'ın 14 puan gerisinde 5. tamamlandı.
- Geçen sezonun başı... Ünal Karaman, aylık 150 bin TL ücretle Trabzonspor'un başına geçti. 4-0'la Galatasaray'ı, 18 maç sonra Fenerbahçe'yi, sonrasında evinde Beşiktaş'ı yendi. Trabzonspor yıllar sonra şampiyonluk umudu taşıdı. Şampiyon Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ligi 4. bitirdi. Avrupa bileti bu kez geldi.
- Ve bu sezon... Yusuf Yazıcı rekor ücretle Lille gitti. Kadroya yeni gençler monte edildi. Sakatlıklar takımın üstüne kabus gibi çöktü. Zaten kısıtlı olan kadroda herkes fazla mesai yaptı. Takım, buna rağmen, 3 derbide 1 galibiyet ile 2 beraberlikle yenilmedi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın üstünde, liderin 5 puan gerisinde ilk yarıyı 3. bitirdi.
- Bu yazı yazılırken Ünal Karaman'ın takımın başında kalıp kalmayacağı hala belirsizdi. Belki kalacak, belki gidecek. Ama "Sabır" diye yola çıkılmışken, ibreler lehineyken, geçmiş ortadayken, istikrarı bozmak neden?
HAFTANIN OLAYI: KARAMAN DEPREMİ
6-2'lik galibiyetle son 9 yılın en iyi ilk yarı performansı ortaya konmuştu ki, ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Ne olduğunu anlamadık, "Hiçbir başarı cezasız kalmaz" sözünü hatırladık.
HAFTANIN İYİLERİ
Takım: Galatasaray
Koskoca bir ilk yarı bitti, Galatasaray sonunda kendini gösterdi. Sergilenen performans ikinci yarı için umut vericiydi. Şimdi transfer vakti.
Teknik direktör: Zirvenin 3 atlısı!
Sivasspor'da Rıza Çalımbay, Başakşehir'de Okan Buruk, Trabzonspor'da Ünal Karaman... Son haftayı hatasız geçtiler. 3 büyüklere 17 hafta sonunda ilk 3'ü göstermediler.
Oyuncu: Atiba
37 yaşında, kariyerinin sonunda ama bu sene gerçekten bir başka. Son gösterisinde 1 gol, 3 asistle yaptı. Nice gençlere taş çıkarttı.
Haftanın genci: Taylan Antalyalı
"Neden oynamıyor?" diye sorgulanırken 17. haftada sahneye çıktı. Harika bir futbolla Galatasaraylı taraftarlara gelecek için umut aşıladı.
HAFTANIN KÖTÜLERİ
Antalyaspor
Tomas da çare olmadı, Akdeniz ekibi bir türlü kendini bulamadı. Ligde kalmaya dair hiçbir umut göstermiyorlar.
Aykut Kocaman
Galibiyetsiz geçen 10. maç... Üstelik öne geçip 90+5'te gelen yenilgi. Aykut hoca için kabus gibi bir ilk devreydi.
Celustka
Antalyaspor savunmasının berbat performansında en zayıf halkaydı. Kendi kalesini de vurarak daha ilk yarıdan maça havlu attı.
Süper Lig'e kısa bir ara... İkinci yarı 19 Ocak'ta...
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. SİVASSPOR
|17
|11
|4
|2
|35
|16
|19
|37
|2. BAŞAKŞEHİR
|17
|9
|6
|2
|32
|17
|15
|33
|3. TRABZONSPOR
|17
|9
|5
|3
|35
|19
|16
|32
|4. FENERBAHÇE
|17
|9
|4
|4
|34
|21
|13
|31
|5. BEŞİKTAŞ
|17
|9
|3
|5
|27
|22
|5
|30
|6. ALANYASPOR
|17
|8
|5
|4
|31
|16
|15
|29
|7. GALATASARAY
|17
|7
|6
|4
|23
|15
|8
|27
|8. YENİ MALATYASPOR
|17
|6
|6
|5
|32
|22
|10
|24
|9. GAZİANTEP
|17
|6
|6
|5
|26
|28
|-2
|24
|10. GÖZTEPE
|17
|6
|5
|6
|19
|20
|-1
|23
|11. DENİZLİSPOR
|17
|6
|4
|7
|19
|23
|-4
|22
|12. ÇAYKUR RİZE
|17
|6
|2
|9
|17
|27
|-10
|20
|13. GENÇLERBİRLİĞİ
|17
|4
|6
|7
|28
|32
|-4
|18
|14. KASIMPAŞA
|17
|4
|3
|10
|26
|34
|-8
|15
|15. KONYASPOR
|17
|3
|6
|8
|15
|24
|-9
|15
|16. ANTALYASPOR
|17
|3
|5
|9
|15
|33
|-18
|14
|17. ANKARAGÜCÜ
|17
|2
|6
|9
|15
|34
|-19
|12
|18. KAYSERİSPOR
|17
|2
|4
|11
|16
|42
|-26
|10
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!