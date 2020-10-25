Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ankaragücü-Hatayspor maçının ertelendiği haftada bugün oynanan 3 maçla beraber 7 maç tamamlanmış oldu. Yarın oynanacak Denizlispor-Beşiktaş ve Sivasspor-Ç.Rizespor maçları öncesi oluşan puan durumunu ve alınan sonuçları bir araya getirdik...

SÜPER LİG 6. HAFTA SONUÇLARI (3 MAÇ EKSİK)

Kasımpaşa 0-0 Göztepe

Gaziantep FK 1-0 Konyaspor

BB Erzurumspor 1-2 Galatasaray

Başakşehir 5-1 Antalyaspor

Y.Malatyaspor 2-1 Gençlerbirliği

Alanyaspor 2-0 F. Karagümrük

Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor

SÜPER LİG 6. HAFTA PUAN DURUMU (3 MAÇ EKSİK)