Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şeklindeki sorular sporseverler tarafından sıkça sorgulanıyor. Chelsea ile Liverpool UEFA Süper Kupa kapsamında final maçı ile ter dökecek. Kazanan takım Süper Kupa'nın sahibi olacak. Maç saat 22.00'da başlayacak. Nefeslerin tutulacağı maçı ise Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Öte yandan Chelsea ile Liverpool arasında bu akşam oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi biletler karaborsaya düştü. UEFA Süper Kupa maçının 150 Euro'luk bileti 22 bin lira oldu.

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Kupa maçı bu akşam saat 22.00'da başlayacak.

SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA - CANLI YAYIN

Süper Kupa maçı Bein Sports Haber'de yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER:

LIVERPOOL: Adrian, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, Sadio Mane, Roberto Firmino, Muhammed Salah

CHELSEA: Kepa Arrizabalaga, Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Emerson Palmieri, Jorginho, Mateo Kovacic, Christian Pulisic, Ross Barkley, Pedro, Olivier Giroud

beIN Sports Türkiye, 2000 yılında Işık TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı Lig TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN Sports olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.

SÜPER KUPA MAÇI İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ

Liverpool ve Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanacak Süper Kupa Final maçı öncesi takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelen taraftarlardan bazıları Beşiktaş'ı gezdi. Maçın oynanacağı stadın önüne gelen taraftarlar hatıra fotoğrafı da çektirirken, takımları lehine sloganlar attı. Polis çevrede geniş önlem alırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Akşam saatlerinden itibaren Vodafone Park'ın önüne gelen taraftarlar burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Ellerinde Liverpool ve Chelsea yazılı atkılarla birlikte stadın önüne gelen taraftarlar Beşiktaş'ın simgesi kartal heykeliyle birlikte de fotoğraf çekildi. Bu arada bir grup Chelsea'li taraftar takımları lehine tezahüratlarda bulundu.

Taraftarların ziyaretleri nedeniyle stat çevresi ile Beşiktaş ilçe merkezinde ise polis, bekçi ve zabıta ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Beşiktaş'ta herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekibi ve bir ambulans aracı da hazır bekletiliyor. Taraftarlar arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.