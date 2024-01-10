Süper Kupa finali için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinde Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin verilmedi. Yaşanan olayların ardından iki dev takım, maça çıkmama kararı aldı. Ertelenen Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. İşte, "Süper Kupa maçı ne zaman, final nerede oynanacak?" sorularının yanıtları...