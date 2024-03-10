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        Haberler Magazin Suna Yıldızoğlu'ndan eski eşi oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'na veda: Soyadını taşımaktan hep onur duydum - Güncel magazin haberleri

        Suna Yıldızoğlu'ndan eski eşi Kayhan Yıldızoğlu'na veda: Soyadını taşımaktan onur duydum

        Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatının ardından eski eşi Suna Yıldızoğlu, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi; "Soyadını taşımaktan hep onur duydum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 12:43 Güncelleme: 10.03.2024 - 13:12
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          Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayata veda etti. Yıldızoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

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          Eski eşi Suna Yıldızoğlu da Kayhan Yıldızoğlu'nun vefat haberiyle sarsıldı. 1976 – 1978 arasında Kayhan Yıldızoğlu ile evli kalan oyuncu Suna Yıldızoğlu, duygusal bir mesaj yayımladı.

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          Kayhan Yıldızoğlu ile iki yıl süren evliliğin ardından dostluğu devam eden Suna Yıldızoğlu, eski eşinin soyadını kullanmaya devam etti.

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          "SOYADINI TAŞIMAKTAN ONUR DUYDUM"

          Yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getiren Suna Yıldızoğlu; "İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Aşk bitince sevgi ve saygıyla dostluğumuz sürdü. Zeki, esprili, kültürlü, bilgili insan, soyadını taşımaktan hep onur duyduğum insan, huzur içinde uyu... Kalbimde, annem ve babam gibi, hep yaşıyor olacaksın" ifadelerini kullandı.

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          Öte yandan Kayhan Yıldızoğlu'nun vefatı sonrasında açıklama yapan kızı Sibel Aybar; "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent’ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy’e defnedilecek" dedi.

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          KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

          Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1933'te İstanbul Yeşilköy'de doğdu. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı bir Ziraat Mühendisi, annesi Giritli bir öğretmen. 1952′de babası, bakanlıkta müsteşarlık için Ankara'ya tayin oldu. Böylece liseyi Kavaklıdere'de okudu. Liseden sonra ailesinin isteğiyle Hukuk Fakültesi'ne girse de 3'üncü sınıfa geldiğinde okulu bıraktı.

          Askerlik görevinde sonra Türkan Suner ile evlenen Kayhan Yıldızoğlu'nun iki kızı dünyaya geldiği bu evliliği boşanmayla sona erdi.

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          Tiyatrocu Muhsin Ertuğrul ile kendi iş yerinde tesadüfen tanışan Yıldızoğlu, seçmelere katılarak İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girdi.

          İlk filmini 1966'da çeken Kayhan Yıldızoğlu, 180'e yakın filmde rol aldı. Ayrıca birçok televizyon dizisinde kamera karşısına geçti.

          Kayhan Yıldızoğlu, iki kez 'Onur Ödülü'ne layık görüldü.

          2015: 52. Uluslararası Antalya Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

          2018: 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Sinema Onur Ödülü.

          Kayhan Yıldızoğlu, 1976 - 1978 arasında meslektaşı Suna Yıldızoğlu ile de bir evlilik yaşadı.

          Fotoğraflar: İHA, AA, Instagram

        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

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