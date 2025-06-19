Sümeyye Aydoğan'ın aşk sessizliği

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sümeyye Aydoğan, katıldığı bir ödül töreninde objektiflere yansıdı.

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Sümeyye Aydoğan, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Atakan Hoşgören ile çıktığı tatille ilgili sorular karşısında; "Bu konuyla alakalı bir şey söylemek istemiyorum. Bugün burada bu konu hakkında konuşmam çok anlamsız" dedi.

Atakan Hoşgören ve Sümeyye Aydoğan