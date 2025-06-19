Sümeyye Aydoğan'ın aşk sessizliği
Sümeyye Aydoğan, bir süredir aşk yaşadığı Atakan Hoşgören ile çıktığı tatille ilgili sorular karşısında; "Bu konuyla alakalı bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı
Giriş: 19.06.2025 - 15:16 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:16
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sümeyye Aydoğan, katıldığı bir ödül töreninde objektiflere yansıdı.
Sümeyye Aydoğan, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Atakan Hoşgören ile çıktığı tatille ilgili sorular karşısında; "Bu konuyla alakalı bir şey söylemek istemiyorum. Bugün burada bu konu hakkında konuşmam çok anlamsız" dedi.Atakan Hoşgören ve Sümeyye Aydoğan
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