Sümer Ezgü kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik

"ARACIMIZ VE EŞYALAR ZARAR GÖRDÜ"

Sümer Ezgü, eşi ve iki çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolü kaybettiğini ifade eden Sümer Ezgü, "Oğlum Berlin'de konservatuarı kazanmıştı. Oğlumu bırakmak için Almanya'ya gidiyorduk. Yokuş aşağı inerken fazla hızlı değildim ama rüzgar bizi savurdu. Refüje çarparak devrildik. Eşim ve iki çocuğum da yanımdaydı. Çok şükür hiçbirimize bir şey olmadı. Oğlumun eşyaları da karavandaydı. Aracımız ve eşyalar zarar gördü" diye konuşmuştu.