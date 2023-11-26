Sultanlar Ligi'nin Hürrem Sultan'ı oldu! Voleybolcu Marina Markova güzelliğiyle büyüledi!

Kendisine takılan "Hürrem Sultan" lakabı ile ilgili konuşan Marina Markova, Türkiye'ye gelmeden önce de Hürrem Sultan ile ilgili bilgi sahibi olduğunu söyledi. Saç renginden dolayı bu lakabı aldığını düşünen Markova, ilk kez kendisine bir lakap takıldını belirtti.