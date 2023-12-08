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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sultangazi'de kayan İETT otobüsünü durdurmak isteyen sürücü ağır yaralandı

        Sultangazi'de kayan İETT otobüsünü durdurmak isteyen sürücü ağır yaralandı

        İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsünü durağa yanaştırdıktan sonra inen sürücü, geri kaymaya başlayan otobüsü eliyle iterek durdurmaya çalışması sonucu ezilerek ağır yaralandı. Kayan otobüs, 3 taksiye çarparak durabildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 06:55 Güncelleme: 08.12.2023 - 06:55
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        Kayan İETT otobüsünü durdurmak isteyen sürücü ağır yaralandı
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        Kullandığı İETT otobüsünü durağa yanaştırdıktan sonra iterek durdurmaya çalışan şoför ağır yaralandı.

        ELİYLE İTEREK DURDURMAYA ÇALIŞTI

        AA'nın haberine göre; Sultangazi Mescidi-Selam otobüs durağına kullandığı İETT otobüsünü yanaştırdıktan sonra inen sürücü, kaymaya başlayan otobüsü eliyle iterek durdurmaya çalışması sonucu ağır yaralandı.

        AĞIR YARALANDI

        Kayan otobüs, sürücüyü ezdikten sonra durakta bulunan 3 taksiye çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü otobüsün altından çıkarılarak olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

        *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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