Sultangazi'de bıçaklı saldırı: 1 ölü

Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi 2853. Sokak'ta V.K. (21), henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

AA'nın haberine göre; saldırgan olay sonrası kaçarken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan V.K., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.