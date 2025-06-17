Sultan Sarohan, yeni hazırlıklara başladı

Sultan Sarohan, uluslararası kariyerine bir yenisini daha ekliyor. Hollywood’da çekimleri tamamlanan aksiyon ve gerilim türündeki 'Reaper' filmindeki performansıyla beğeni toplayan Sarohan, uluslararası yeni bir projenin hazırlıklarına başladı.

REKLAM advertisement1

Ayrıntıları henüz paylaşılmayan yeni sinema filmi, dünya genelinde ses getirmesi beklenen iddialı bir yapım. Sultan Sarohan’ın rol alacağı proje, oyuncunun global arenadaki yükselişini daha da perçinleyecek.

REKLAM

Sadece sinemada değil, Türkiye'deki televizyon projelerinde de başarılı bir grafik çizen genç oyuncu, aynı zamanda dizi sektöründe de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir hayran kitlesine ulaşan Sarohan, kariyerini uluslararası başarılarla taçlandırmaya kararlı.

Sultan Sarohan, kendisine yöneltilen ilgiden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken; "Yurt dışında edindiğim tecrübeleri ülkemdeki projelerde de yansıtmak beni çok heyecanlandırıyor. Yeni projeler için çok heyecanlıyım ve sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

SULTAN SARAHON KİMDİR? SULTAN SARAHON KİMDİR? 17 Eylül 1995'te Mersin'de dünyaya geldi. Hilal Saral ile Zerrin Tekindor'dan oyunculuk eğitimi alan Sultan Sarohan; 'Kuş Uçuşu', 'Sokağın Çocukları', 'Sıfır Bir', 'Bana Sevmeyi Anlat', 'İtiraf', 'Evli Mutlu Çocuklu', 'Bayramlık', 'Kara Ağaç Destanı'nda rol aldı.